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В Сети опубликовали фото серийного внедорожника Kia Telluride без камуфляжа
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В Сети опубликовали фото серийного внедорожника Kia Telluride без камуфляжа 

Car.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Car.ru
Корейский атвопроизводитель KIA готовит к первому выступлению свою самую большую версию внедорожника — Telluride, и фотошпионам удалось зафиксировать флагман на общественных дорогах во время тестов, но уже без камуфляжа.
Теперь эксперты с уверенностью говорят, что внешнее оформление SUV будет отличаться от своей концептуальной версии. Вертикальная головная оптика грядущего Kia Telluride выполнена в стиле Cadillac Escalade, также иными стали бамперы, а радиаторная решетка увеличилась в размерах. Задние фонари получили небольшие доработки.
Помимо этого внедорожник оснащен нераспашными дверцами и имеет полноценные зеркала по бокам.
В модельном ряду корейского бренда новый Kia Telluride встанет вместо устаревшего Mohave и габариты новинки теперь достигают в длину 5 001*2 009* 1 801 и колесная база 3 073 мм. В качестве основы для нового кросса была взята модернизированная «тележка» Sorento Prime.
Предполагается, что новый Kia Telluride оснастят 3,3-литровым битурбированным мотором силой в 370 «лошадей» и крутящим моментом 540 Нм.
Премьера производственной версии Kia Telluride назначена на ноябрь 2018 года в Лос-Анджелесе.
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