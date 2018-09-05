Крутящий момент двигателя: что дает, какой должен быть и как повысить

Наряду с мощностью, крутящий момент двигателя ­— один из главных параметров, определяющих динамические способности автомобиля. Производная от мощности и количества оборотов, напрямую зависит от увеличения рабочего объёма мотора, обеспечивает скорость разгона и потенциальную работоспособность автомобиля при сильных нагрузках.

Что значит и в чём измеряется крутящий момент двигателя

Генерация мощности и количества оборотов двигателя внутреннего сгорания и есть крутящий момент двигателя (момент силы). Чем выше параметр, тем больше сила тяги, обеспечивающая разбег и движение автомашины.

Показатель напрямую связан с мощностью двигателя внутреннего сгорания (лошадиные силы) и количеством оборотов. Он показывает скорость достижения максимальной мощности на низких оборотах.

Важно! Чем больше диапазон показателя тяги, тем реже нужно переключение передачи, автомобиль максимально адаптируется к изменениям скорости и покрытия трассы.

В физике величина измеряется в Ньютонах (сила, возникающая при сгорании топлива, действующая на поршень во время вращательно-поступательного хода) на метр (ход поршня от верхней мёртвой точки до нижней мёртвой точки цилиндра). Значит, чем больше значение параметра, тем быстрее автомобиль набирает полную мощь за короткий промежуток времени.

От чего зависит

Пик работы двигателя ­— время, обеспечивающее быстрый «разбег» машины на низких оборотах. Самая высокая скорость, которую автомобиль способен развить на низких оборотах и есть оптимальный тяговый показатель для автомобильного мотора.

Например: во время движения по городу тахометр «зависает» на половине шкалы, фиксирующей величину оборотов, то есть используется только половина мощности (лошадиные силы) ДВС. Скорость передвижения будет низкой.

На скоростной трассе с хорошим покрытием водитель «выжимает» полный газ, то есть, увеличивая количество вращений, пропорционально увеличивает мощность. Возникающая тяга и определяет быстроту ускорения и максимум мощности автомобиля во время разбега.

Зависимость показателя от количества лошадиных сил и мощности движка прямо пропорциональна. Момент силы зависит от:

коэффициента полезного действия при сгорании топливно-воздушной смеси;вида горючего;конструктивных показателей двигателя.

Важно! Быстрое полное сжигание горючей смеси прямо пропорционально влияет на увеличение крутящего момента двигателя, зависит от качества топлива.

На что влияет

Традиционно, выбирая автомашину, водитель обращает внимание на количество «лошадок» под капотом. Современные производители всё чаще обозначают в технических характеристиках силу тяги и количество киловатт. Количество тяги влияет на основные технические характеристики автомобиля:

скорость набора максимальной мощности. Машина с коротким ходом поршня «разгоняется» быстрее;моторы с высоким значением момента силы лучше переносят нагрузки;автомобиль с хорошим количеством ньютон-метров эластичен в управлении, мягче набирает максимальную скорость за короткий промежуток времени;мощность двигателя зависит от величины крутящего момента наряду с лошадиными силами. Киловатты помогают увеличить скорость, но за большее время, момент силы передаёт усилие на трансмиссию, обеспечивая нужные обороты во время движения на разной скорости.

Как рассчитать

Сила, возникающая в результате давления сгоревших газов на поршень во время рабочего хода двигателя внутреннего сгорания (крутящий момент), рассчитывается только для определенной точки, равноудаленной от центра. Определяется только для тел вращения по формуле:

Мkr = F * L Мkr — крутящий момент (Ньютон метры);

F — приложенная сила (давление на поршень во время рабочего хода воздушно-топливной газовой смеси) — измеряется в Ньютонах;

L — плечо (ход поршня от верхней до нижней мёртвой точки в цилиндре) — измеряется в метрах.

Знаете ли вы? Установка свечей зажигания из иридия увеличивает тяговые возможности и экономит горючее.

Как увеличить

Нарастить момент силы двигателя внутреннего сгорания можно при помощи современных технологий:

Механический наддув обеспечивает усиление подачи воздуха, начиная с самых низких оборотов при помощи компрессора, который использует мощность мотора. Турбонаддув используется чаще, газокомпрессорная турбина подаёт воздух за счёт отработанной газовой смеси, повышая коэффициент полезного действия ДВС. Трансформация газораспределительных ступеней увеличивает тяговый потенциал двигателя, направляя его в промежуток «правильных» оборотов. Изменение уровня сжатия, например, за счёт подвижной головки блока. обеспечивает крутящий момент, то есть разбег автомобиля на самых низких оборотах. Применение качественных обслуживающих материалов: топлива, масла, свечей, фильтров (относится к бюджетным способам).

Видео: крутящий момент двигателя

Назначение крутящего момента в двигателе — улучшение тяговых способностей машины, обеспечение быстрого разгона на низких оборотах, экономия времени и топлива.