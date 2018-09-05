Ещё
Nissan Leaf нового поколения легализовался в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan Leaf нового поколения легализовался в России 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрокар японской марки. Хэтч Leaf предыдущей генерации тоже был сертифицирован для России, но в свободную продажу та модель так и не поступила. В прошлом году в российском офисе Nissan заявили о том, что компания рассматривает возможность вывести электромобиль второго поколения на наш рынок. Судя по обновленному ОТТС, действующему с 3 сентября 2018-го, эти планы все еще в силе. Но именно что планы, окончательное решение о продажах нового Leaf в РФ пока не принято. «Тема электромобилей — крайне интересна для компании. Тем не менее, вопрос вывода Leaf очень комплексный и сложный. Мы по-прежнему рассматриваем различные сценарии. Конкретных решений пока не принято», — сообщили «Колёсам» в местном подразделении Nissan. Напомним, мировая премьера нового Nissan Leaf состоялась в 2017-м. Длина модели второго поколения равна 4 490 мм, что на 45 мм больше, чем у предшественника, ширина — 1 788 мм (+18 мм по сравнению с первым хэтчем), высота — 1 530 мм (-20 мм), колесная база прежняя — 2 700 мм. Европейская версия хэтчбека второй генерации оснащается 150-сильным электромотором и батарее ёмкостью 40 кВт*ч, запас хода по циклу WLTP — до 285 км.
Новый Leaf производят в США, Великобритании и Японии. Для РФ сертифицировали автомобили британской сборки. Для российской версии предусмотрены: кондиционер, аудиосистема, камера заднего вида, подогрев передних сидений, подушки безопасности, климат-контроль, навигационная система. У глобального электрокара в списке оборудования еще значатся система автономного управления ProPilot (работает в рамках одной полосы на автомагистрали), «умный» автопарковщик ProPilot Park и система e-Pedal, которая обеспечивает удобство регулирования скорости только с помощью педали акселератора.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
«Рено» планирует убрать с российского рынка две популярные модели Kia Telluride: первые фотографии корейского флагманского кроссовера Другой Hyundai Tucson-2019: новый салон и отставка «атмосферника»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За «пьяного мальчика» ответит эксперт103
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada40
Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
«Я не ягненок»: Ярмольник против ФСО37
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение