Nissan Leaf нового поколения легализовался в России

В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрокар японской марки. Хэтч Leaf предыдущей генерации тоже был сертифицирован для России, но в свободную продажу та модель так и не поступила. В прошлом году в российском офисе Nissan заявили о том, что компания рассматривает возможность вывести электромобиль второго поколения на наш рынок. Судя по обновленному ОТТС, действующему с 3 сентября 2018-го, эти планы все еще в силе. Но именно что планы, окончательное решение о продажах нового Leaf в РФ пока не принято. «Тема электромобилей — крайне интересна для компании. Тем не менее, вопрос вывода Leaf очень комплексный и сложный. Мы по-прежнему рассматриваем различные сценарии. Конкретных решений пока не принято», — сообщили «Колёсам» в местном подразделении Nissan. Напомним, мировая премьера нового Nissan Leaf состоялась в 2017-м. Длина модели второго поколения равна 4 490 мм, что на 45 мм больше, чем у предшественника, ширина — 1 788 мм (+18 мм по сравнению с первым хэтчем), высота — 1 530 мм (-20 мм), колесная база прежняя — 2 700 мм. Европейская версия хэтчбека второй генерации оснащается 150-сильным электромотором и батарее ёмкостью 40 кВт*ч, запас хода по циклу WLTP — до 285 км.

Новый Leaf производят в США, Великобритании и Японии. Для РФ сертифицировали автомобили британской сборки. Для российской версии предусмотрены: кондиционер, аудиосистема, камера заднего вида, подогрев передних сидений, подушки безопасности, климат-контроль, навигационная система. У глобального электрокара в списке оборудования еще значатся система автономного управления ProPilot (работает в рамках одной полосы на автомагистрали), «умный» автопарковщик ProPilot Park и система e-Pedal, которая обеспечивает удобство регулирования скорости только с помощью педали акселератора.

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По материалам: www.kolesa.ru