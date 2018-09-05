В России появится новый электромобиль

Для продаж в стране сертифицировали новый Nissan Leaf.

В открытой базе Росстандарта появился обновленный сертификат ОТТС на электрический хэтчбек Nissan второго поколения.

"Авторевю" обратило внимание на несоответствие характеристик автомобиля в российском документе. Например, по данным Росстандарта, мощность нового Leaf для России составляет 122 л.с., в то время как в других странах электромобиль продается со 150-сильной электрической установкой. При этом емкость аккумуляторов в обоих случаях составляет 40 кВт/ч. Запас хода Leaf — 270 или 285 км, говорится в документе.

Из сертификата также стало известно, что в Россию будут поставляться электромобили британской сборки.

Сроки начала продаж и цены пока неизвестны.

По данным «Автостата», по состоянию на середину 2018 года Leaf являлся самым массовым электромобилем в России: в стране зарегистрировано около 1,8 тыс. экземпляров. Таким образом, доля «Лиф» в автопарке электромобилей составляет 70%.