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В России появится новый электромобиль
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В России появится новый электромобиль 

Авторамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Для продаж в стране сертифицировали новый Nissan Leaf.
В открытой базе Росстандарта появился обновленный сертификат ОТТС на электрический хэтчбек Nissan второго поколения.
"Авторевю" обратило внимание на несоответствие характеристик автомобиля в российском документе. Например, по данным Росстандарта, мощность нового Leaf для России составляет 122 л.с., в то время как в других странах электромобиль продается со 150-сильной электрической установкой. При этом емкость аккумуляторов в обоих случаях составляет 40 кВт/ч. Запас хода Leaf — 270 или 285 км, говорится в документе.
Из сертификата также стало известно, что в Россию будут поставляться электромобили британской сборки.
Сроки начала продаж и цены пока неизвестны.
По данным «Автостата», по состоянию на середину 2018 года Leaf являлся самым массовым электромобилем в России: в стране зарегистрировано около 1,8 тыс. экземпляров. Таким образом, доля «Лиф» в автопарке электромобилей составляет 70%.
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