Как защитить автомобиль от угона

Защита автомобиля от угона — тема актуальная. Не важно, старенький у тебя Фольксваген Пассат или BMW X5, ты хочешь, чтобы он был в безопасности и никто не смог на него покуситься. Средств противостоять угону много. К сожалению, большинство из них не гарантируют стопроцентную защиту. Электронная начинка автомобилей легко поддаётся взлому дистанционно. С механическими средствами сложнее, но они стары как мир и знакомы каждому автовору. Поэтому обойти их несложно. Хорошо, что есть средство, с которым угонщик справиться не в силах.

1. Что такое PHANTOM

Это авторская противоугонная система, разработанная компанией Автодиагностика. Москва. Система не сканируется. Её невозможно отключить дистанционно, взломав защиту по Wi-Fi или задав сигнал на нужной частоте, который покажется автомобилю «дружелюбным». Иные «классические» способы взлома системы, как блокировка GSM-сигнала, проникновение в систему автомобиля через Bluetooth с последующим взломом навигатора и бортовой системы, считывание pin-кода иммобилайзера, копирование сигнала с помощью кодграббера, также не сработают. Да, иммобилайзер поддастся, машина примет похищенный код за родной — и останется стоят на месте, потому что автовор не сможет её завести. PHANTOM защищает твой автомобиль от угона на ином уровне. Подробнее об установке →

2. Как это работает

Противоугонная система PHANTOM производит блокировку двигателя силовым электромеханическим приводом. Система объединила в себе микропроцессоры, механический, электронный и электромеханический компоненты и успешно противостоит взлому и угону на всех уровнях. Пытаться завести автомобиль без уникального ключа бесполезно: автомобиль не будет реагировать. Подобрать ключи к разъему противоугонной системы невозможно: разработчики создают ключи, которые никогда больше не будут созданы. Исключение — если ты потерял этот ключ. Тогда срочно обратись в компанию Автодиагностика. Москва, где тебе создадут ключ заново. Охранная система вплетается специалистами в проводку автомобиля и незаметна. Если угонщик попытается соединиться с проводами, чтобы завести автомобиль, как это часто делают в боевиках, сгорят специально для этого установленные предохранители и автомобиль просто не отреагирует. Phantom блокирует двигатель, и блок снимается только ключом, которым обладает владелец авто.

Разъем для ключа врежут в любое укромное место салона, какое ты выберешь. Чем более укромное место, тем лучше. Это дополнительное препятствие для угонщика. Время показало, что автовладельцы, установившие противоугонную систему Phantom, в ста случаях из ста уберегли свои машины от угона. Это реальная статистика. Когда двигатель заблокирован и разблокировать его можно только одним способом, то сдвинуть машину с места или каким-то нелегальным способом снять блок невозможно. Поэтому угонщик, поняв, что автомобиль не поддаётся на его уловки, просто уходит. Основу Phantom составляет механика, и секрет именно в этом. Она надёжнее противостоит угонщику, чем сигнализация, система «Автоугон» в операционной системе, датчик распознавания владельца и другая электронная начинка. Сама же механическая защита, на которую, по логике, и должен быть нацелен угонщик, чтобы сдвинуть машину с места, надёжно защищена: силовой привод «вшит» в двигатель автомобиля, и извлечь его, как-то повредить, тем более снять блокировку без уникального ключа физически невозможно. Узнать, как устроена система PHANTOM →

3. В чём преимущества

В отличие от автосигнализации, которая просто шумит и привлекает внимание, нервирует угонщика и, как правило, быстро им отключается, блокировку двигателя системой PHANTOM отключить без индивидуального ключа невозможно. Штатный иммобилайзер, который тоже блокирует двигатель при попытке завести автомобиль внештатным ключом, хорошо знаком угонщикам, потому что является стандартным средством защиты и отключается ими перед взломом. От электромеханического разъёма невозможно избавиться как от блокиратора руля на панели приборов, блокиратора типа «руль-педаль» и блокиратора коробки передач. Даже если на твоем автомобиле стоит блокиратор капота, и угонщик вскрыл его, то блокировку двигателя он снять не сможет, потому что система PHANTOM намертво интегрирована в конструкцию и вплетена в заводскую проводку автомобиля. Датчики, отвечающие за работу двигателя, тоже заблокированы системой, поэтому повлиять на них невозможно. Заказать установку PHANTOM →

4. Почему это выгодно

Противоугонная система PHANTOM устанавливается один раз. Её невозможно снять и вывести из строя, испортить. Суммарно она защищает твой автомобиль от угона, как блокиратор руля, автосигнализация, иммобилайзер, «крабы» и «капканы» на колёса и другие устройства. Один очень эффективный PHANTOM вместо дешёвых и дорогих устройств, работающих с разной степенью эффективности. Узнать стоимость установки PHANTOM для твоего авто →

5. Где установить

Установку PHANTOM производит разработчик системы — компания Автодиагностика. Москва. Компания подстроит PHANTOM под особенности твоего автомобиля, а также выполнит диагностику, ремонт и другие работы, чтобы твой автомобиль стал лучше. Познакомиться с другими услугами компании →