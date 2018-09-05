Новый Suzuki Jimny: когда ждать в России?

В родной Японии Suzuki Jimny новой генерации уже вовсю продается. Сроки его появления в России пока известны только приблизительно. Генеральный директор марки в нашей стране Такахаси Юта заверил, что ждать осталось недолго: первые внедорожники привезут весной 2019 года.

Цена, понятное дело, пока не определена. Уходящий Jimny российские дилеры отдают как минимум за миллион рублей. Новичок у себя на родине, если перевести в рубли, стоит от 915 000. Так что мы бы предположили стартовую стоимость в районе 1,1-1,15 миллиона рублей.

Suzuki Jimny по-прежнему не отличается изысками по части силовых агрегатов. Внедорожник для нашего рынка повезет атмосферник 1.5, выдающий 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента. Коробки передач — 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

Среди приобретений автомобиля свежего поколения — светодиодные фары, климат-контроль, системы активной безопасности, современный мультимедийный комплекс и двухцветная окраска кузова.