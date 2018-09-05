Фотошпионы рассекретили новую Skoda Rapid раньше времени

Портал auto-mania.cz обнародовал две фотографии « Шкоды Рапид» второго поколения. Судя по типу кузова, на них запечатлена версия Spaceback, которая в России не продается (у нас доступен только лифтбек).

Однако очертания передка не зависят от типа кузова, так что потенциальные покупатели «Рапида» из России уже могут прикидывать, по вкусу ли им машина следующей генерации. В продаже автомобиль появится в первой половине 2019 года. Он сменит устаревшую платформу PQ 26 на современное модульное «всефольксвагеновское» шасси MQB.

На днях Skoda рассекретила скетчи концепта Vision RS. Его передняя часть уж слишком похожа на «Рапид», так что теперь мы знаем, на какую серийную машину он намекает. По предварительной информации, модель приблизится по габаритам к пятидверным хэтчбекам гольф-класса.

В европейскую гамму двигателей «Рапида» войдут трех— и четырехцилиндровые бензиновые моторы объемом 1,0 и 1,5 литра соответственно. Дизель 1.6 в свете объявленной войны агрегатам на тяжелом топливе — под вопросом. Для России Skoda наверняка сохранит в линейке любимый нашими покупателями атмосферник 1.6.