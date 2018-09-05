Mercedes бросает вызов Tesla: автоконцерн представил собственный электрокроссовер

Компания Mercedes-Benz впервые представила образец серийного электровнедорожника EQC, обозначив тем самым желание немецких автопроизводителей занять доминирующие позиции на быстрорастущем рынке премиальных электромобилей, которые сейчас занимает Tesla , сообщает Bloomberg

Автомобиль оснащен литий-ионной батареей емкостью 70 кВт/ч и двигателями 408 лошадиных сил. Заявленное время разгона электромобиля Generation EQ — менее пяти секунд до 100 км в час, пробег на одной зарядке — в пределах 500 км. Электрокроссовер EQC должен стать еще одним конкурентом кроссовера Tesla Model X.

Ранее производство схожих электрокаров запустили Audi (Audi E-Tron) и Jaguar (Jaguar I-Pace). В разработку новых моделей электромобилей Mercedes планировал вложить € 10 млрд, однако реальные расходы превысили ожидаемые.