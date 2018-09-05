Новый Chevrolet Camaro Turbo 1LE может больше, нежели ожидалось

Именитый американский автобренд Chevrolet недавно представил новинку — модель Camaro в исполнении Turbo 1LE.

Обновленный двухлитровый силовой агрегат турбо на 275 л.с. в комплекте с шестиступенчатой МКПП, весьма неплох по показателям и может потягаться со многими моделями в своем классе.

Правда в сравнении с тем же Ford Mustang , новый Chevrolet реально проигрывает. Ведь 2,3-литровый агрегат «Мустанга» EcoBoost выдает 310 л.с.

Кроме силовой части, обновленный Chevrolet Camaro претерпел изменения как во внешнем дизайне, так и в оснащении.

Из нового можно отметить 20-дюймовые колесные диски, систему стабилизации, комплект специальных амортизаторов, подвеску FE3, тормозную систему Brembo, а также новую фирменную отделку салона.

Стоимость автоновинки, а также сроки вероятного появления на автомобильном рынке, автопроизводителем пока что не уточнятся.