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Новый Chevrolet Camaro Turbo 1LE может больше, нежели ожидалось
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Новый Chevrolet Camaro Turbo 1LE может больше, нежели ожидалось 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Именитый американский автобренд Chevrolet недавно представил новинку — модель Camaro в исполнении Turbo 1LE.
Обновленный двухлитровый силовой агрегат турбо на 275 л.с. в комплекте с шестиступенчатой МКПП, весьма неплох по показателям и может потягаться со многими моделями в своем классе.
Правда в сравнении с тем же Ford Mustang, новый Chevrolet реально проигрывает. Ведь 2,3-литровый агрегат «Мустанга» EcoBoost выдает 310 л.с.
Кроме силовой части, обновленный Chevrolet Camaro претерпел изменения как во внешнем дизайне, так и в оснащении.
Из нового можно отметить 20-дюймовые колесные диски, систему стабилизации, комплект специальных амортизаторов, подвеску FE3, тормозную систему Brembo, а также новую фирменную отделку салона.
Стоимость автоновинки, а также сроки вероятного появления на автомобильном рынке, автопроизводителем пока что не уточнятся.
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