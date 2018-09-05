Составлен ТОП новинок российского авторынка в сентябре

Составлен ТОП новинок российского авторынка в сентябре Начало осени не ознаменуется большим числом новых моделей на российском авторынке в отличие от весны и лета этого года, но, тем не менее, некоторые из них окажутся очень интересными для покупателей. Эксперты составили ТОП новинок, которые появятся или уже появились в салонах дилеров в РФ с начала сентября.

С 1 числа этого месяца в России стартовали продажи обновленного семейства Lada Granta , которое в ходе рестайлинга получило модернизированный дизайн, подогнанный под Х-образный стиль марки «Лада», а также обзавелось новыми кузовами. Отныне приобрести «Гранту» можно в дополнительных версиях «универсал» и «хэтчбек», перекочевавших к этому семейству с уходом «Калины». Кроме того, в будущем в распоряжении дилеров также появится кросс-версия Granta. Стоимость самой доступной модификации «Гранты» (кузов седан) составляет от 419 тысяч рублей. Презентация всей линейки новой Granta состоялась на Московском международном автосалоне 2018 года в конце августа.

Американский автогигант Jeep также выходит на российский рынок в сентябре. Автомобиль в новой генерации обзавелся минимальным количеством изменений, однако сильно преобразился в технической части. Стоимость стартовой комплектации американской классики составит 3 миллиона 150 тысяч рублей.