Новая Toyota Corolla Touring Sports дебютирует в Париже 

Японский производитель показал первые официальные изображения Corolla Touring Sports, подкрепленные важными деталями.
Автомобиль, впервые показанный на Женевском автосалоне в начале этого года, также дебютирует на Парижском автосалоне. А пока до премьеры остался практически месяц, Toyota решила рассказать немного деталей об европейской версии, получившей удлиненную колесную базу и больше внутреннего пространства. В конечном итоге её размер вырос до 2700 миллиметров и предоставил, согласное рекламе компании, «лучшее в своем классе место для пассажиров на заднем сиденье» и грузовой отсек на 598 литров. Конечно, это не так много, но привлекательная перспектива для тех, кто хочет получить немного больше места в своем компактном автомобиле. При этом Toyota Corolla Touring Sports не будет предлагаться с дизельными двигателями, а только с единым бензиновым 1,2-литровым агрегатом, обеспечивающим 116 лошадиных сил, и сочетающимся с двумя гибридными вариантами: 1,8-литровым (122 л.с.) или 2,0-литровым, рассчитанным на 180 лошадиных сил. Для клиентов будет доступно четыре варианта внешней отделки Corolla, в том числе версия с контрастной черной крышей.