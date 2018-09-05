Элекрокар Nissan Leaf сертифицировали для России

В базе данных Росстандрата появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для электрокара Nissan Leaf второго поколения. В документе указано, что максимальный запас хода модели составит 270 или 285 километров, а в список оснащения войдет подогрев передних сидений, климат-контроль и камера заднего вида.

Одобрение типа транспортного средства действует с 3 сентября 2018 года, однако никакой официальной информации о сроках выхода электрокара на российский рынок пока нет. Leaf первого поколения тоже сертифицировали для России, но в свободную продажу он так и не поступил.

Электрокар второго поколения дебютировал в сентябре прошлого года. Nissan Leaf получил более мощный мотор, который выдает 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, и комплект литий-ионных аккумулятором емкостью 40 киловатт-часов. Хэтчбек способен набирать «сотню» за 7,9 секунды. Максимальная скорость машины ограничена на 144 километрах в час.

Полярник Марек Каминский совершил на электрокаре Nissan Leaf путешествие протяженностью 16 тысяч километров. Отправной точкой поездки стал польский город Закопане, конечной — Токио.

Особенностью электрокара стала система e-Pedal. Она позволяет управлять разгоном и торможением только при помощи педали акселератора, регулируя силу нажатия на нее. Обычную педаль тормоза в Nissan предлагают использовать только для экстренного торможения.

Источник: Росстандарт