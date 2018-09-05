АВТОВАЗ полностью обновит модельный ряд LADA к 2026 году

На Московском автосалоне новый руководитель АВТОВАЗа Ив Каракатзанис поделился некоторыми подробностями касательно стратегии развития автоконцерна.

В частности он анонсировал появление к 2026 году восьми решительно новых моделей LADA . Также к назначенному сроку ожидается перелицовка девяти действующих моделей.

Про судьбу новой LADA 4х4, а также модели Largus топ-менеджер скромно умолчал.

Компания не планирует в ближайшее время расширять моторную линейку. Сообщается, что существующие моторы на 1,6 и 1,8 литров вполне соответствуют требованиям экологов и конструктивному исполнению представленных на российском авторынке моделей.

Что касательно кадровой политики, то со слов Каракатзаниса массовых увольнений опасаться не стоит. После ранее проведенной реструктуризации, компания полностью укомплектована кадрами. Конечно же возможны некоторые колебания. Но это будет очень незначительно и безболезненно для персонала.

Конечно компании предстоит потратить немало денег на модернизацию. Но про персонал АВТОВАЗ также беспокоится и намерен на программу по улучшению условий и безопасности труда выделить около 3 млрд рублей.