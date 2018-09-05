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Mitsubishi Outlander-2019 уже в России: прежние моторы, зато в салоне обещают тишину
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Mitsubishi Outlander-2019 уже в России: прежние моторы, зато в салоне обещают тишину 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Компания Mitsubishi объявила о старте производства на калужском заводе рестайлинговой версии своего бестселлера.
Премьера посвежевшего Outlander состоялась в марте этого года на Женевском автосалоне. Чтобы найти изменения во внешности, придется долго приглядываться: у кроссовера модернизировали фары (теперь они разделены на три секции) и поменяли бамперы, на радиаторной решетке появилась «сетка», спойлер на багажной двери стал больше. Еще модель обзавелась дисками нового дизайна.
В салоне — новые кресла, добавлена подсветка кнопок с режимом «одного касания», USB перенесли из подлокотника в нижнюю часть центральной консоли (у машин с мультимедиа Mitsubishi Connect имеются USB-порты для задних седаков). В полноприводных версиях появились воздуховоды для задних пассажиров и электронный стояночный тормоз. Кроме того, в Mitsubishi утверждают, что в салоне Outlander была улучшена шумоизоляция, плюс снижен уровень шумов работы двигателя. Однако за счет чего — в компании пока не пояснили. Еще у «паркетника» перенастроили подвеску и рулевое управление.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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