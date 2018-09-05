Hyundai H-1: Экспресс-доставка

Иэто автобус!? Я второй день за рулем большой и высокой 8-местной машины весом хорошо за две тонны, и она продолжает удивлять меня своей… управляемостью! Да-да, именно управляемостью. Рулится « Хёндэ » азартно и где-то даже породисто. Такое ощущение, что едешь на компактном кроссовере, а не на огромном вэне. Привод на задние колеса обеспечивает избыточную управляемость, что только добавляет машине отточенности манер, а на действия рулем Н-1 реагирует с завидным послушанием. Причем плавность хода сохраняется на удивление высокой. Да и крены в поворотах вполне терпимые — машина вроде чуть наклоняется в вираже до определенного предела и, оставаясь в таком положении, продолжает двигаться в повороте дальше. Предсказуемо, понятно и, главное, надежно. В общем, если ставить оценки за управляемость, то Н-1 заслуживает пять из пяти — разумеется, по меркам минивэнов, а не легковых автомобилей.

Как ни удивительно, по управляемости Н-1 не уступит переднеприводной фольксвагеновской «Каравелле», а за счет заднего привода рулится, пожалуй, даже азартнее

Впрочем, настроек шасси корейские инженеры в ходе рестайлинга не касались — от добра добра не ищут. Стилисты удачно освежили внешность — упомянутый уже щит радиаторной решетки собрал в единое целое новые фары проекционного типа (они дороже и эффективнее обычных) со светодиодными ходовыми огнями и смотрятся куда интереснее, нежели прежние унылые глазищи. Слегка изменилась форма бамперов и противотуманных фар, в задних фонарях появились светодиодные стоп-сигналы.

Средний ряд сидений можно перемещать на салазках вперед-назад на расстояние до 300 мм, спинки складываются

Столь же минимальны изменения в салоне — а жаль, замечу вскользь, потому как корейский брат-близнец Н-1, который многим у нас известен под именем «Старекс», обновил интерьер куда существеннее. Возможно, поэтому, несмотря на кожаную отделку кресел, что положена топовой комплектации «Бизнес» со 170-сильным вариантом 2,5-литрового турбодизеля, и светло-коричневый пластик под цвет сидений, интерьер Н-1 не производит особого впечатления. Сразу чувствуется возраст модели — планшет мультимедийки на торпедо, темно-коричневая кожа, новый руль и более современная отделка, которыми обогатился недавно «Старекс» тут бы явно не помешали. Мы же имеем чуть иную форму центральной консоли, кондиционер с раздельным управлением (с передних сидений и из салона), обогревы руля и передних кресел, «музыку» с 6-ю динамиками и устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

В целом салон минивэна удобен и эргономичен. Обзорность благодаря автобусной посадке и большим окнам прекрасная. Слегка напрягает лишь встроенный в зеркало микроскопический экран, на который проецируется изображение с камеры заднего вида. Да еще бортовой компьютер не показывает среднего расхода топлива — лишь его оставшееся количество до пустого бака. Зато грузопассажирские способности Н-1 на высоте. Благодаря ровному полу с водительского или пассажирского места можно пройти в заднюю часть салона и вернуться обратно. Разве что водителю некуда положить правую руку — явно не хватает откидного подлокотника. Две большие сдвижные двери открывают удобный доступ в пассажирскую часть салона. А там можно подобрать подходящий вариант для любого пассажира или даже соорудить огромное спальное место из двух разложенных рядов. В багажнике же запросто поместятся чемоданы семерых командировочных.