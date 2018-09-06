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Nissan Leaf все же привезут в Россию?
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Nissan Leaf все же привезут в Россию? 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Долгожданный электрический автомобиль Nissan Leaf возможно пополнит автомобильный рынок России.
В базе Росстандарта появилось одобрение на данное транспортное средство. Автомобиль выпускается с двух мощностях: 120 «лошадей» и 122. Официальное заявление пресс-служба компании пока не опубликовала.
Конечно электрические автомобили — достаточно интересный объект для всего Мира в целом. Не смотря на это, вывод электромобиль Lеаf очень сложный вопрос. В настоящее время рассматриваются достаточно много вариантов развития, но общего итога нет.
Сложность введения данного транспорта связана тем, что правительство РФ не согласилось обнулить таможенные ставки для электрических автомобилей.
Дебют второго поколения Nisаn Lеаf состоялся в сентябре 2017 года. Автомобиль получил новый дизайн, а также электрический мотор, мощность которого 110 «лошадей». Специалисты сообщают, что электрический автомобиль буквально заполнен современными технологиями, в которые входит система е-Реdal, которая может управлять разгоном и торможением (осуществляется при помощи единственной педалью).
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