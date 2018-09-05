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Первый российский серийный автомобиль продадут за 140 миллионов рублей
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Первый российский серийный автомобиль продадут за 140 миллионов рублей 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
На сайте «Авито.ру» появилось объявление о продаже первого российского серийного автомобиля — кабриолета «Руссо-Балт» С-24/30. Модель, впервые выехавшая на дороги Российской империи 26 мая 1909 года, стала родоначальником всего семейства «Руссо-Балтов» и одной из самых популярных машин серии. Цена автомобиля, пробег которого не превышает 1000 километров, составляет 140 миллионов рублей.
«Руссо-Балт» С-24/30 оснащался 4,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, максимальная мощность которого составляла 30 лошадиных сил, и трехступенчатой коробкой передач. Картер агрегата и трансмиссию отливали из алюминия. Свое первое путешествие по маршруту Рига-Санкт-Петербург автомобиль совершил за восемь часов.
В оснащение «Руссо-Балта» входила отделка салона натуральной кожей, электрические фары, деревянные ящики для инструмента, тент и лобовое стекло. Последнего не было на первых версиях машины.
Зимой на продажу выставили лимузин Rolls-Royce Silver Ghost (40/50 hp) 1914 года, который ранее принадлежал императору Николаю II. Раритетный автомобиль оценили в 278 миллионов рублей. Однако позднее выяснилось, что история машины — выдумка.
Источник: Авито.ру
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