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Volvo показала концептуальный беспилотник с кроватью
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Volvo показала концептуальный беспилотник с кроватью 

Популярная механика + ещё 28 15 часов назад
Фото: Популярная механика
Футуристичный концептуальный беспилотник 360c Volvo представила в среду в Швеции. Компания не планирует запускать подобную машину в производство: концепт-кар, скорее, демонстрирует, как шведская компания видит будущее транспорта.
Volvo 360c — это концептуальный электромобиль, лишенный рулевого колеса и педалей. Такой автомобиль, как предполагает Volvo, мог бы иметь различное применение в будущем: к примеру, как можно заметить на видео, салон беспилотника может быть превращен в спальное место (в одной из конфигураций он оборудован кроватью); кроме того, он может выступать как своего рода мобильный офис или же, например, развлекательное пространство.
Как уже отмечалось, с помощью 360c Volvo показывает, каким, по ее мнению, будет транспорт в дальнейшем. Volvo считает, что «индивидуальная мобильность должна продолжать развиваться» и решение в данном случае заключается в переходе на полностью автономные электрические машины.
Характеристики концепта 360c компания не сообщает.
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