Volvo представила концепт электрического беспилотника

Компания Volvo Cars представила концепт автономного электромобиля 360c, который может составить конкуренцию самолетам на маршрутах до около 300 км, сообщил автопроизводитель.

Основой 360c является полностью автономный, полностью электрический автомобиль без водителя. Концепт представлен без руля и двигателя внутреннего сгорания.

«360c представляет собой потенциального конкурента для коротких авиаперелетов, где расстояние между пунктом отправления и назчения составляет около 300 км», — говорится в сообщении.

360c может быть передвижным офисом, жилой комнатой, спальней или место для развлечений.