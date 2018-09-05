Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: Свежее дыхание

Большинство кроссоверов В— и С-сегмента (если не заглядывать к премиум-брендам) скроено по однотипному сценарию. Отличия только в базе, клиренсе и диагонали дисплея на центральной консоли. Mitsubishi решил освежить очень популярный класс и представил Eclipse Cross. Кажется, получился купе-кроссовер. Ну что же, проверим. На тест в редакцию Auto.Today попал кроссовер в максимальной комплектации Ultimate, с полным приводом и бесступенчатым вариатором в качестве трансмиссии. Да еще и окрашенный в фирменный красный цвет. В лучах заката — просто загляденье. Но каков же он внутри и в движении?

На острие Mitsubishi Eclipse Cross — это последняя модель, которая создавалась компанией до вступления в альянс к Nissan Renault . Скептики называют эту модель финальным аккордом компании. Мы же считаем, что это новый этап. Во внешности бесспорно узнаются черты и компактного ASX (хромированные брусья на переднем бампере и яркий четырехслойный цвет), и старшего Outlander (сужающаяся передняя оптика, серые дефлекторы на бамперах и пр.).

Пристальный взгляд на передок кроссовера раскрывает его добрый прищур светодиодной головной оптики. Фары светят широко, и имеют традиционную для диодов резкую границу луча. Действительно купеобразный профиль подчеркивает сильно поднимающаяся вверх линия остекления. Нам кажется, что это решение визуально делает машину короче, чем она есть на самом деле. Длина героя нашего теста составляет 4405 мм. При этом он на 110 мм длиннее, чем ASX, и почти на 30 см короче «Аутлендера». При этом у всей троицы колесная база равная — 2670 мм. Но следующие генерации кроссоверов будут иметь большую разницу в габаритах. Их принудительно развезут в разные углы ринга под названием «мировой авторынок».

Самый спорный элемент — это задняя оптика, точнее горизонтальный широкий молдинг, который делит заднее стекло на две части. Такое решение уже встречалось в мировом автопроме ранее, но всегда вызывает бурю обсуждений. Наши мнения в редакции также разделились. Все же, такой дизайнерский ход имеет место быть.

Клиренс в 183 мм и длинный передний свес должны ограничивать порывы команды кроссовера к штурму серьезного бездорожья. Но все же в арсенале «Митсу» постоянный полный привод и многолетние традиции бренда. Так что автомобиль точно не спасует перед снегом на парковке, мокрой дорогой от пикникового озера к дому.

Цель, которая в прицеле Главный прогресс Eclipse Cross в сравнении с соплатформенными родственниками — это мультимедийная система. Да, она не идеальна. У нее только 7-дюймовый сенсорный дисплей, хотелось бы иметь больше возможностей (навигацию, более широкие возможности по статистике использования автомобиля). Но инфотеймент поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Вертикальные столбики меню рассчитаны на управление сенсорной панелью. С «яблочными» устройствами система работает оперативно, не «подвисает». Управлять всеми функциями можно собственно через экран, или через инновационный сенсорный джойстик, расположенный справа от рычага КПП. Чувствую, что это станет фишкой будущих «Мициков». Под него заточены и все разделы меню и подменю, разделённые на вертикальные столбцы. Его минус в том, что он начинает действовать только со второго нажатия. Наверное, это такой метод защиты от случайных действий.

Два глубоких подстаканника, да еще и с подогревом — красота!

Сенсорная панель наводит на мысли о боевых самолетах. Торпедо кроссовера — это микс новых решений (возвышающийся экран, многоуровневая центральная консоль) и классики, которая проявляется в хорошо знакомых клавишах и регуляторах. Рулевое колесо почти повторяет братца в действующем Outlander с отдельной кнопкой вывода системы кругового мониторинга на дисплей.

Уровней много, но связь с пердшественниками угадывается.

Еще один интересный элемент «японца» — это его дворники. Передняя пара имеет, как по мне, большую мертвую зону возле и так немаленькой левой стойки. А задний чистит только верхнюю половинку заднего стекла. Но прячется в верхний спойлер, не нарушая аэродинамику. Как показала практика, в него видны только макушки других машин. В нижнее же чаще заметны преграды, но оно остается запыленным. Вся надежда на камеры и парктроники.

С установкой панорамной крыши японские инженеры пошли на интересный шаг — закрыли «глухое» пространство потолком и сделали две отдельные сдвижные шторки с электроприводом — для переднего (с люком) и заднего ряда. Такой ход помог улучшить звукоизоляцию, которая может страдать на авто с «панорамкой».

Передние кресла радуют удобным «забиранием» на них благодаря оптимальной высоте и чистым порогам (спасибо двойным уплотнителям). Правда, им немного недостает поясничной поддержки (регулировка отсутствует). А вот на галерке — настоящее раздолье. Диапазон продольной регулировки двух половинок заднего ряда достигает 200 мм, а количество положений у регулирующих спинок — целых 14. Багажник «Эклипса» — яркая черта купеобразного кроссовера. Чтобы сохранить пространство для пассажиров, его объем принесли в жертву. Он варьируется от 341 до 1058 литров при сложенном втором ряде. Под полом — большое запасное колесо.

Вариатор как вариант Новинка от Mitsubishi доступна исключительно с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 л. с. Топ-менеджмент на официальной презентации модели анонсировал возможное появление и дизельного силового агрегата. Но пока довольствуемся только «бензинкой». В плане трансмиссий выбор предлагается — либо механическая коробка передач на 6 ступеней, либо вариатор с электронно-предустановленными 8 передачами (как раз наш вариант).

Вообще, двигатель очень любит высокие обороты, и начинает показывать свой характер только после 2000 об/мин. Вариатор вовсю старается плавно и незаметно переключать надуманные передачи, и тахометр почти не зависает при разгоне на высоких оборотах. Что касается аппетита, то в городе можно уложиться в 8,5-9 литра на 100 км пробега. Про трассе же расход редко поднимается выше 6,5-7 литров на 100 км.

А вот ходовая по своим настройкам не очень соответствует ожиданиям. Кроссовер очень даже мягкий и комфортабельный, что вполне неплохо. Ни острые стыки ям, ни злые «полицейские» нам не страшны. Благодарность за это выражаем податливой независимой подвеске всех колес и не запредельно большим колесным дискам. С акустическим комфортом также вся на «пять с плюсом», на разрешенных ПДД скоростях в салоне очень тихо.

Системы активной безопасности, такие как адаптивный куриз-контроль и автоматическое торможение перед препятствиями, свои уведомления выводят на проекционный дисплей, который выдвигается при каждом запуске двигателя.

Постоянный полный привод имеет тир режима — дорожный «Авто», снежный и грязевой. По умолчанию при старте на заднюю ось через многодисковую муфту GKN передаётся 20% тяги. На ровной дороге почти весь крутящий момент перебрасывается на переднюю ось.