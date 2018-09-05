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Nissan «без педали тормоза» может появиться и в России
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Nissan «без педали тормоза» может появиться и в России 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
На сегодняшний момент Nissan Leaf является самым массовым электромобилем на планете — за 7 лет производства первого поколения было продано более 280 тысяч таких машин. А новый должен стать еще популярнее, поскольку Leaf стал лучше, что подтвердил наш тест этой модели.
Пожалуй, главная особенность новинки — так называемая e-Pedal, когда водитель может ехать, нажимая только на акселератор. Но это вовсе не означает, что педаль тормоза отсутствует! Вы всегда можете воспользоваться традиционным тормозом.
Появилась же e-Pedal тогда, когда ниссановцы проводили опыты по увеличению степени рекуперации при торможениях. Ведь чем резче электрокар замедляется, тем лучше заряжаются аккумуляторы. Кстати, волноваться за водителей сзади не стоит — машина сама зажигает стоп-сигналы при замедлении.
Оформление сертификационных документов прозрачно намекает, что Nissan решил предложить Leaf россиянам. Правда, модель будет носить статус нишевой, поскольку стоимость вряд ли будет демократичной. Скажем, в Японии новый Nissan Leaf стоит от 29 тысяч долларов (почти 2 миллиона рублей).
"Тема электромобилей — крайне интересна для компании. Тем не менее, вопрос вывода Leaf — комплексный и сложный. Мы по-прежнему рассматриваем различные сценарии. Конкретных решений пока не принято, " — Роман Скольский PR-директор Nissan и Datsun в России
Добавим, что со сменой поколений мощность электромотора была увеличена со 109 до 150 л.с., а крутящий момент — с 254 до 320 Нм. Расположенный под полом новый литий-ионный аккумулятор имеет 40 кВт∙ч. По условному европейскому циклу NEDC хэтчбек может проехать на одной зарядке 378 км.
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