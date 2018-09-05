Производственная версия VW T-Roc R замечена в Нюрбургринге 

В ближайшем будущем производители запустят новое поколение внедорожников, одним из участников которого является предстоящий VW T-Roc R.
В то время как ранее запечатленные прототипы являлись тестовыми мулами, последний автомобиль представляет собой компактный серийные внедорожник Volkswagen, проходящий заключительные испытания на просторах Нюрбургринга. T-Roc R все еще полностью окутан камуфляжем, но это не мешает рассмотреть некоторые улучшения стиля, в том числе массивные колесные диски, обновленную выхлопную систему с четырьмя выхлопными трубами, другой спойлер на крышке багажного отсека, а также более низкую и жесткую подвеску (по сравнению со стандартной моделью) и агрессивные бампера с большими воздухозаборниками (спереди) и диффузором (сзади). Передняя часть Volkswagen T-Roc R выделяется переработанной решеткой радиатора и светодиодными фарами. Как и Golf R, внедорожник должен оснащаться 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом TSI, рассчитанным на производство 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением DSG и системой полного привода 4Motion.