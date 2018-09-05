В Подмосковье растут продажи иномарок

В Подмосковье растут продажи иномарок Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первые семь месяцев 2018 года в Московской области рынок новых иномарок вырос в продажах на 15,5% в годовом сравнении и составил 66 294 ед. авто против 57 380 шт., проданных здесь годом ранее.

В сегменте иностранных брендов на авторынке Подмосковья лидером по количеству проданных машин за январь-июль 2018 года стала KIA — 14 686 ед. (+30%). Второе и третье места у Hyundai (8761 ед., -1,1%) и Renault (6811 шт., +19,7%), а четвертое и пятое — у Nissan (4511 ед., +12,6%) и Skoda (4231 ед., +16%).

За семь первых месяцев 2018 года на рынке легковых автомобилей в Подмосковье было реализовано 73 073 автомобиля. Это на 14,8% больше, чем было продано здесь годом ранее — 63 626 ед. авто.