В Подмосковье растут продажи иномарок Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первые семь месяцев 2018 года в Московской области рынок новых иномарок вырос в продажах на 15,5% в годовом сравнении и составил 66 294 ед. авто против 57 380 шт., проданных здесь годом ранее.
В сегменте иностранных брендов на авторынке Подмосковья лидером по количеству проданных машин за январь-июль 2018 года стала KIA — 14 686 ед. (+30%). Второе и третье места у Hyundai (8761 ед., -1,1%) и Renault (6811 шт., +19,7%), а четвертое и пятое — у Nissan (4511 ед., +12,6%) и Skoda (4231 ед., +16%).
Топ-5 самых востребованных иномарок на авторынке Подмосковья возглавил KIA Rio. За январь-июль 2018 года эта модель была продана здесь в количестве 7058 ед., что оказалось на 20% больше, чем было реализовано годом ранее. Второе место среди иностранных моделей на подмосковном авторынке занимает Hyundai Creta. Покупатели приобрели за отчетные семь месяцев 3415 кроссоверов «Крета», что на 12% превысило продажи модели за тот же период 2017 года (3040 ед.). Третье место среди иномарок занимает здесь Hyundai Solaris — 2998 ед. авто против 4110 шт., проданных годом ранее (-27%). Четвертое и пятое места в топе подмосковного рынка иномарок у Volkswagen Polo (2392 шт., +15%) и Renault Kaptur (2239 ед., +51%).
За семь первых месяцев 2018 года на рынке легковых автомобилей в Подмосковье было реализовано 73 073 автомобиля. Это на 14,8% больше, чем было продано здесь годом ранее — 63 626 ед. авто.