Toyota Corolla — самая популярная «японка» на рынке автомобилей с пробегом Исследование рынка автомобилей с пробегом, проведенное аналитиками «Автостат Инфо» показало, что среди подержанных японских авто наибольшим спросом в России пользуются Toyota Corolla.
С января по июль 2018 года россияне купили 61 729 б/у Toyota Corolla, что на 0,5% меньше, чем годом ранее (62 023 ед.). Второе место среди японских авто с пробегом принадлежит седану Toyota Camry. За январь-июль текущего года продажи подержанных «Камри» выросли в годовом сравнении на 4,6% и составили 44 038 ед. против 42 109 ед., перепроданных годом ранее. На третьем месте среди «японок» с пробегом находится Mitsubishi Lancer с результатом 29 765 ед. авто, что на 2,2% меньше показателя за прошлый год (30 427 авто). Toyota Land Cruiser, перепродажи которой сократились в отчетный период на 1% и составили 24 112 ед. против прошлогодних 24 320 авто, заняла в этом рейтинге четвертое место. А пятым стал кроссовер Toyota RAV4 — 22 595 ед., что на 5% больше прошлогоднего результата (21 467 ед.).
Топ-10 самых успешных на вторичном авторынке РФ японских моделей составили по результатам перепродаж за январь-июль 2018 года: Nissan X-Trail (18 635 ед., +10,7%), Nissan Qashqai (18 573 авто, +10%), Mazda3 (18 375 шт., +0,1%), а также Honda CR-V (15 431 шт., -1,6%) и Mitsubishi Outlander (15 375 ед., +13%).