Lexus подготовила несколько моделей для Парижа 

Японская компания Lexus входит в число производителей автомобилей, которые примут участие в Парижском автосалоне 2018 года.
На этот раз Lexus подготовила сразу три автомобиля. Первый представляет собой обновленный RC, просмотренный в режиме онлайн в конце августа, и получивший изменения экстерьера, набор новых колесных дисков, дополнительные варианты окраски, улучшенную внутреннюю отделку, а также настроенную подвеску и силовую установку.
Следующая модель — новый LC Limited Edition, законченный в оттенке Naples Yellow. Его кабина сочетает три контрастных цвета: желтый, белый и черный, которые располагаются вокруг нового оборудования, в том числе звуковой системы Mark Levinson Reference и другого головного дисплея. Согласно заявлениям Lexus, LC Limited Edition поступит в продажу в Великобритании и на других европейских рынках в ноябре.
И последняя новинка от японской парки — седьмое поколение ES, которое составит серьезную конкуренцию Mercedes-Benz E-Class, Audi A6, BMW 5-Series и Jaguar XF благодаря «динамичному внешнему дизайну и привлекательному опыту вождения». Также не менее важной частью международного мероприятия станет открытие книги заказов на компактный кроссовер Lexus UX, который к 2020 году должен предоставить внушительные годовые продажи (в районе 100 000 единиц).