Lexus подготовила несколько моделей для Парижа

Японская компания Lexus входит в число производителей автомобилей, которые примут участие в Парижском автосалоне 2018 года.

На этот раз Lexus подготовила сразу три автомобиля. Первый представляет собой обновленный RC, просмотренный в режиме онлайн в конце августа, и получивший изменения экстерьера, набор новых колесных дисков, дополнительные варианты окраски, улучшенную внутреннюю отделку, а также настроенную подвеску и силовую установку.

Следующая модель — новый LC Limited Edition, законченный в оттенке Naples Yellow. Его кабина сочетает три контрастных цвета: желтый, белый и черный, которые располагаются вокруг нового оборудования, в том числе звуковой системы Mark Levinson Reference и другого головного дисплея. Согласно заявлениям Lexus, LC Limited Edition поступит в продажу в Великобритании и на других европейских рынках в ноябре.