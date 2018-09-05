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«Злодейский» Jaguar из фильма о Бонде выставили на продажу
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«Злодейский» Jaguar из фильма о Бонде выставили на продажу 

Motor.ru 37 минут назад
Фото: Motor.ru
Британский дилер Kaaimans International выставил на продажу один из семи суперкаров Jaguar C-X75, принимавших участие в съемках фильма о Джеймсе Бонде «007: Спектр». На автомобиле, построенном в честь 75-летия марки, ездил отрицательный персонаж — Мистер Хинкс.
Концептуальный Jaguar C-X75, дебютировавший в 2010 году на Парижском автосалоне, построили в сотрудничестве с командой Формулы-1 Williams. Суперкар оснастили гибридной силовой установкой, состоящей из четырех электромоторов и двух дизельных микротурбин. Отдача агрегата составила 791 лошадиную силу и 1600 Нм момента.
Более поздний прототип C-X75 получил 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, укомплектованный компрессором и турбонагнетателем, а также два электромотора. Суммарная мощность установки составила около 900 сил. С места до «сотни» суперкар разгонялся менее чем за три секунды, а максимальная скорость машины превысила 350 километров в час.
И хотя в фильме автомобиль был очень похож на концепт-кар, технически они сильно отличались. В основе «бондовского» C-X75 лежит пространственная рама, построенная по спецификации WRC. Двигатель — 550-сильный компрессорный V8 объемом пять литров.
Всего для участия в съемках «007: Спектр» компания Jaguar Land Rover предоставила 22 автомобиля: семь Jaguar C-X75, четыре Range Rover Sport SVR, десять Land Rover Defender и один Discovery Sport.
Источрик: Kaaimans International
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