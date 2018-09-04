В Сеть попали фото пикапа Mitsubishi L200 в камуфляже

Mitsubishi не продавала пикап в Соединенных Штатах более 20 лет, но другие рынки по всему миру хорошо знакомы с почтенным L200 компании AKA Triton. Нынешняя модель пятого поколения вышла на сцену в 2015 году и должна быть обновлена в середине цикла, а фотографы-шпионы поймали пару прототипов в объектив камеры.

Компактные пикапы уже не имеют громоздкого камуфляжа, но все еще «завернуты». Чтобы не раскрывать изменения в линии кузова.

Тем не менее, скрыть фейслифтинг полностью не удалось: Mitsubishi L200 получит полностью новое «лицо», разбитое фарами и ходовыми огнями, создающими тонкие световые полосы вверху.

Новая решетка радиатора теперь стала уже, чтобы соответствовать оптике, а нижний воздухозаборник поднялся вверх, создавая вторую решетку между новым световым кластером.

Изменения в профиле не так заметны, но предполагается, что кузов также получит обновления в передней части.

Здоровая лента Mitsubishi с перевернутым стеклом на задних дверях знакома, но под камуфляжной пленкой могут быть новые задние фонари. Задний бампер также кажется меньшим.

Сложно сказать, почему колеса также скрыты под маскировкой, ведь дизайн с шестью спицами никоим образом не кажется революционным, но, возможно, «катки» получили особый цвет.

О технических изменениях пикапа Mitsubishi L200 пока информации нет, но предполагаются, что они появятся и в трансмиссии и в салоне, а также не исключены небольшие преобразования в силовом агрегате.

Дебют обновленного Mitsubishi L200 возможен к началу 2019 года.