В сети появились фото Mitsubishi L200

На просторах интернета были опубликованы первые фотографии обновлённого автомобиля модели Mitsubishi L200. Машина проходила испытания, где её и поймали фотошпионы.

Пикап актуальной генерации продаётся на рынке уже три года. Новая модель будет отличаться от нынешней более узкими фарами продолговатой формы, а также крупными блоками со светотехникой. Кроме того, была изменена форма решётки радиатора, а также появились хромированные молдинги. По предварительным данным новый пикап будет официально презентован только в следующем году.

Напомним, что актуальный автомобиль этой модели на отечественном рынке продаётся по цене от 1 миллиона 829 тысяч рублей. В таком случае машина будет укомплектована мотором мощностью в 154 лошадиные силы, который работает на дизеле и комплектуется коробкой передач механического типа. За 2 миллиона 158 тысяч рублей можно будет приобрести машины с мотором отдачей в 181 лошадиную силу с коробкой автоматического типа. Все версии продаются в полноприводной модификации.