Bureko 6x6: чешский шестиколесный Chevrolet, который проедет где угодно

Компания Burekone S. R. O., специализирующаяся на постройке трехосных вездеходов, представила пикап Silverado с парой дополнительных колес, который также несет в себе экстремальные доработки от Hennessey Performance.

Когда речь заходит об автомобилях с колесной формулой 6x6, то на слуху обычно одни и те же герои — Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6, Land Rover Flyinq Huntsman на базе Defender от Kahn Design и, конечно, великий Pinzgauer. Иногда вспоминают про Ford F-150 Raptor от Hennessey Performance и Jeep , прошедший все круги сурового тюнинга в Bruiser Conversions. Марка Bureone S. R. O. обычно забывается или про нее просто не знают, хотя транспортные средства, рождающиеся в ее стенах, довольно интересна. Так, чехи построили Bureko 6x6 — трехосник по мотивам концепта Hummer HX на агрегатах Land Rover. Их последнее одноименное творение базируется на американском полноразмерном пикапе Chevrolet Silverado прошлого поколения.

Интересно, что за основу берется не только стоковый автомобиль с 420-сильным двигателем V8 объемом 6,2 л, но и с мотором, доработанным техасскими маньяками Hennessey Performance — можно выбрать шесть вариантов мощности от начального HPE 600 до экстремального HPE 1200, отдача которых зашифрована в названии. Все версии суперпикапа оснащаются восьмиступенчатым автоматом с подключаемой (part-time), либо постоянной системой полного привода. Задние оси подвешены на пневмоэлементах. Колесные диски 20-дюймовые с шинами внешним диаметром 35 дюймов. Экстерьер гиганта несет в себе хаммеровские черты — соответствующим образом оформлена радиаторная решетка с той лишь разницей, что у последователей вояки семь вертикальных прорезей, а у Bureko — шесть.

Стихия обитания чешского монстра, имеющего богатую комплектацию с акустической системой Bose, камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем, креслами с подогревом и вентиляцией, находится за пределами цивилизации. На это намекает не только общая конструкция, но и окрас защитным покрытием Line-X.

Кстати, автомобиль представят в рамках сентябрьской выставки Automehanika во Франкфурте именно на стенде производителя «спецкраски».