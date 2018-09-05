Теперь и младшенький: седан ILX последним из линейки Acura примерил новое «лицо»

Принадлежащий Хонде премиум-бренд рассекретил рестайлинговую «четырехдверку» начального уровня. Старт продаж запланирован на эту осень.

Два года назад Acura представила концепт Precision, который и задал новое направление дизайна марки. Первым «лицо» прототипа в том же 2016-м примерил кроссовер MDX, следом в Китае дебютировал компактный «паркетник» CDX (доступен только в Поднебесной). В прошлом году новый «фейс» достался седанам TLX и RLX, в начале 2018-го — «паркетнику» RDX. Сегодня же Acura рассекретила последнюю массовую модель, внешний облик которой выполнен по мотивам Precision, — «четырехдверку» ILX, самую доступную в гамме. Напомним, этот седан построен на базе прежнего Honda Civic

Младший седан обзавелся фамильной радиаторной решеткой, новыми фарами с семью светодиодами вместо прежних пяти, другими бамперами и фонарями. Также была расширена палитра цветов кузова. В салоне — иные кресла, появились новые материалы отделки, у мультимедиа-системы обновили ПО.

Пока Acura показала посвежевший ILX только в «оспортивленной» версии A-Spec, особенности такого седана: затемненные хромированные детали спереди, черные спойлер на крышке багажника и 18-дюймовые диски, алюминиевые накладки на педали.

Новость дополняется

По материалам: www.kolesa.ru