Acura изменила внешность и оснащение седана ILX

Компания Acura представила обновленный седан ILX. Модель получила измененную внешность, расширенный список стандартного оборудования, а также мультимедийную систему с перерисованным и более отзывчивым интерфейсом. Старт продаж новинки на американском рынке запланирован на октябрь текущего года.

Внешне обновленный Acura ILX отличается крупной пятиугольной решеткой радиатора с увеличенным логотипом — такой дизайн уже используется на других моделях марки — светодиодной оптикой Acura Jewel Eye с семью элементами вместо пяти и капотом с более резкими гранями. Сзади изменилась форма крышки багажника, фонарей и диффузора.

В салоне седана установлены сиденья с новым профилем и регулировкой поясничного упора, на передней панели появились новые декоративные вставки серебряного цвета, а также новая кнопка запуска двигателя.

В стандартное оснащение Acura ILX вошел комплекс систем безопасности AcuraWatch. Это система предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения.

Силовая установка седана осталась без изменений: 2,4-литровый атмосферный двигатель мощностью 204 лошадиных силы, работающий в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.