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Китайцы построили клон Range Rover Sport с панелью от Mercedes
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Китайцы построили клон Range Rover Sport с панелью от Mercedes 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Китайский автопроизводитель Zotye, известный своими копиями немецких автомобилей, представил свою очередную новинку. Ранее марку уже скопировала кроссоверы Volkswagen Touareg и Porsche Macan. На этот раз китайцы представили копию Range Rover Sport под названием Zotye T900.
В движение внедорожник приводится бензиновым турбомотором рабочим объемом два литра мощностью 230 лошадиных сил. В паре с двигателем работает восмиступенчатая автоматическая коробка передач. Если внешне машина полностью копирует Range Rover, то панель приборов производитель позаимствовал у Mercedes-Benz S-класса. Приборная панель полностью цифровая с большим тачскрином по центру. Также в интерьере использована кожа и натуральное дерево.
В профиль автомобиль точно копирует оригинальный Range Rover, однако чтобы машина хоть как-то отличалась от британского авто, китайцы видоизменили решетку радиатора и отделку кормы. В продажу на китайском рынке Zotye T900 поступит в начале 2019 года по цене 170 тысяч юанею, что равняется приблизительно 1,7 млн рублей.
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