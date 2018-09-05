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Предстоящий Mercedes-AMG GT Black Series замечен в Нюрбургринге
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Предстоящий Mercedes-AMG GT Black Series замечен в Нюрбургринге 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Глава AMG Тобиас Моерс уже подтвердил, что компания разрабатывает модель Black Series, которая, как предполагается, прибудет ближе к 2020 году.
Mercedes-AMG GT Black Series (имя не подтверждено) планирует приблизиться к современным суперкарам с точки зрения мощности и производительности. Точные цифры, что будет обеспечивать 4,0-литровый турбодвигатель V8, пока неизвестны, но специалисты рассчитывают на 640 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Или, другими словами, на аналогичные показатели, как у AMG GT 4-Door Coupe S. Последний требует всего 3,2 секунды, чтобы разогнаться с места до 100 километров в час и достигнуть предельной скорости в 315 км/ч. Поскольку Coupe Black Series будет более компактным и легким, предполагается, что автомобиль сможет ускоряться 0-100 км/ч за 3,0 секунды или даже быстрее.
Также существуют предположения о возможной отдаче силовой установки в 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, соответствующей показателям Mercedes-AMG E63 S. Указанный автомобиль разгоняется 0-100 км/ч за 3,3 секунды и максимально достигает 300 километров в час (с дополнительным пакетом AMG Driver Package).
В любом случае, одно можно сказать наверняка: Mercedes-AMG GT Black Series приближается и его прототипы продолжают тестировать на просторах Нюрбургринга.
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