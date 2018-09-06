«УАЗ» выпустит большую версию «Профи»

Ульяновский автоконцерн готовится к началу производства новой версии своего автомобиля «Профи». Новая модификация «полуторки» получила увеличенную колесную базу (+65 см), а также выросла в длину почти на метр, став при этом на 300 кг тяжелее.

Длиннобазная модификация «Профи» спроектирована для того, чтобы навязать борьбу за покупателей своему конкуренту — «ГАЗель Бизнес».

Примечательно, что до этого считалось невозможным сделать модель «Профи» такой же длинной, как бортовая «ГАЗель» стандартных размеров, поскольку автомобиль оборудован «закрытыми» лонжеронами», в которые нельзя врезать дополнительную вставку-удлинитель.

Судя по всему, инженерам « УАЗ » все-таки удалось найти способ удлинить раму за счет увеличения колесной базы, правда пока не ясно, по какой схеме это было сделано. В итоге длина автомобиля увеличилась с 5940 мм до 6900 мм.

Подробности относительно данной модернизации должны быть раскрыты в рамках презентации автомобиля.