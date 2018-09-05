В августе авторынок Германии совершил 25-процентный скачок

В августе авторынок Германии совершил 25-процентный скачок В августе этого года авторынок Германии вырос на 25% в годовом сравнении, о чем сообщает федерация автопроизводителей VDIK. Августовский скачок произошел после 120-процентного прироста продаж, зафиксированного здесь в июле.

В прошлом месяце, согласно данным источника, в Германии продажи новых автомобилей выросли до 316 405 ед. Однако уже в сентябре, как считает VDIK, динамика роста замедлится из-за того, что в ЕС вступит в силу новый, более жесткий протокол омологации новых автомобилей. Как считают эксперты, именно это нововведение подтолкнуло многих автопроизводителей ввести в августе скидки на те модели, которые они не смогут продавать в ЕС уже с сентября.

На авторынке Германии различные бренды продемонстрировали в августе разнонаправленную динамику. Так, продажи Porsche выросли на 61%, Volkswagen прибавил 46%, а Audi увеличил объем реализации на 5%. В тот же период BMW прибавил 3%, продажи у Mercedes-Benz и у Opel сократились соответственно на 11% и 5%. Среди иностранных марок на рынке Германии наиболее высокую динамику роста продаж показали Renault SEAT : +102% и +93%.

За период первых восьми месяцев 2018 года в Германии, согласно данным VDIK, было продано 2,47 млн новых машин, что на 6,4% превысило продажи за аналогичный период 2017 года. За это время продажи дизельных машин сократились на 16% в годовом сравнении, несмотря на то, что в августе спрос на такие автомобили вырос на 8%. Эксперты отмечают, что с начала года доля дизельных автомобилей в стране сократилась до 32,2% от всего объема реализации.

В России, по данным «Автостат Инфо», за первые семь месяцев 2018 года было продано 855 328 новых легковушек. Это на 13,3% больше, чем было реализовано за аналогичный период 2017 года — 754 744 ед. авто.