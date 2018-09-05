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Дизельные автомобили попали под запрет во Франкфурте-на-Майне
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Дизельные автомобили попали под запрет во Франкфурте-на-Майне 

BFM.RU 1 час назад
Власти немецкого Франкфурта-на-Майне должны ввести запрет на движение в городе дизельных автомобилей для улучшения экологической ситуации. Такое постановление принял административный суд в Висбадене, передает ТАСС.
С иском обратилась экологическая организация «Германская помощь окружающей среде», которая указала на то, что в крупнейшем городе региона наблюдается значительное превышение предельно допустимых показателей выбросов вредных веществ в атмосферу.
В конце февраля 2018 года Федеральный административный суд ФРГ в Лейпциге постановил, что региональные власти вправе сами вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями и могут не ждать соответствующих решений на федеральном уровне. Первым городом, который воспользовался вердиктом, стал Гамбург — там старым машинам на дизельной тяге запретили ездить по двум оживленным улицам. Вторым запрет ввел Штутгарт.
В Германии зарегистрировано 15 млн дизельных машин, автомобилей с бензиновыми моторами — почти 30 млн Дискуссия о целесообразности использования машин с дизельными двигателями началась в стране после того, как вокруг автопроизводителя Volkswagen в 2015 году разгорелся дизельный скандал. Тогда выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности же они иногда превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.
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