Дизельные автомобили попали под запрет во Франкфурте-на-Майне

Власти немецкого Франкфурта-на-Майне должны ввести запрет на движение в городе дизельных автомобилей для улучшения экологической ситуации. Такое постановление принял административный суд в Висбадене, передает ТАСС

С иском обратилась экологическая организация «Германская помощь окружающей среде», которая указала на то, что в крупнейшем городе региона наблюдается значительное превышение предельно допустимых показателей выбросов вредных веществ в атмосферу.

В конце февраля 2018 года Федеральный административный суд ФРГ в Лейпциге постановил, что региональные власти вправе сами вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями и могут не ждать соответствующих решений на федеральном уровне. Первым городом, который воспользовался вердиктом, стал Гамбург — там старым машинам на дизельной тяге запретили ездить по двум оживленным улицам. Вторым запрет ввел Штутгарт.