Новый Subaru Forester готовится к покорению России

Весной текущего года состоялась презентация новой генерации культового кроссовера Subaru Forester. В ближайшее время производитель планирует начать продажи автомобиля и в нашей стране, о чем свидетельствует получение на модель свидетельства ОТТС, выданного Росстандартом.

В целом, при сохранении габаритов (есть только минимальный прирост по длине и ширине) модель была переведена на новое шасси SGP, позволившее увеличить колесную базу до 2670 мм и сделать кузов прочнее и одновременно легче.

Исходя из выданного разрешения известно, что в России Субару Форестер 2018 будет продаваться с двумя вариантами бензиновых двигателей объемом 2.0 и 2.5 литра. Это хорошо известные россиянам оппозитные моторы, прошедшие модернизацию, причем первый сохранил свои 150 «лошадей» мощности, а второй прибавил 14 лошадиных сил, что позволило достичь мощности в 185 сил. Ранее в линейке числился также 241-лошадный турбированный агрегат, но от него было решено отказаться, как и от версий с механической трансмиссией, остался только вариатор.

Уже в базе модель получит оба ряда сидений с подогревом, климат-контроль, систему курсовой устойчивости, датчики давления в шинах. В топовых комплектациях «японец» получит адаптивный круиз-контроль, люк в крыше, продвинутый мультимедиа-комплекс и многочисленные системы электронной безопасности.

Известно, что поставки на российский рынок будут вестись из Японии. Не исключено, что продажи начнутся еще до Нового года. О стоимости информации пока нет. Текущая версия Subaru Forester продается по цене не ниже 1 миллиона 720 тысяч рублей.