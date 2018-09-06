Американский авторынок показал незначительный спад продаж

General Motors. Американский авторынок показал незначительный спад продаж Продажи новых автомобилей в США сократились на 0,2% в августе этого года и составили 1,48 млн ед. Положительные результаты продаж почти всех крупных автопроизводителей не смогли компенсировать спад показателей реализации Toyota

Сегмент LCV помог авторынку США удержаться от более серьезного спада. В августе этого года продажи легких коммерческих авто в стране выросли на 10% в годовом сравнении, а объем реализации легковых машин, наоборот, снизился на 19%. Доля легковушек во всем объеме проданных в стране машин составила в прошлом месяце 29%.

За последний месяц лета компания Ford увеличила свои продажи на американском рынке на 4,1% до 217 700 ед., а концерн FCA прибавил в тот же период 10% и реализовал 193 718 авто. Продажи General Motors, который пока не опубликовал результаты своей коммерческой деятельности за отчетный период, сократились, по оценке экспертов, на 12,8% в августе и составили 240 236 ед. авто.

Кроме того, в прошлом месяце в США марка Honda реализовала 147 903 ед. авто, на 1,3% больше, чем годом ранее, Nissan продал 112 376 машин, улучшив прошлогодний результат на 3,7%. Концерн Hyundai-KIA прибавил в продажах 3,5% и реализовал на американском рынке 111 406 машин. Продажи автомобилей марки Toyota сократились здесь в августе на 2% и составили 223 055 ед. В то же время продажи машин концерна BMW снизились на 1,5% до 27 679 ед., а показатели реализации Mercedes-Benz (включая и Smart) уменьшились до 24 192 ед. авто (-17%).

С января по август 2018 год в США было продано 11,47 млн машин. В годовом сравнении продажи выросли на 1,1%.

В России, как ранее сообщал «Автостат Инфо», продажи легковых автомобилей выросли за первые семь месяцев 2018 года на 13,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.