Американский авторынок в августе остался на прошлогоднем уровне

В прошлом месяце авторынок Соединенных Штатов незначительно просел (-0,2%) и составил 1481973 автомобиля. В разрезе восьми месяцев авторынок США показал рост 1,1% до 11478123 автомобилей.

Исходя из данных американских автомобильных статистов, лидерство в августе удержал автобренд General Motors . Машин этой марки американские автолюбители приобрели 240236 экземпляров (-12,8%).

Второй результат у компании Toyota , чьи продажи на североамериканском авторынке — 223055 автомобилей (-2%).

Номер три — местный Ford , реализовавший в августе 217700 автомобилей (+4,1%).

На четвертом месте — Fiat Chrysler Group. Машин данного автопроизводителя было реализовано в США 194668 единиц (+9,9%).

Номер пять в рейтинге — японская Honda . Американцы купили 147903 машины под таким брендом (+1,3%).

Из приведенной статистики видно, что авторынок США не сбалансирован и при общем положительном балансе, имеет приличное проседание по некоторым автобрендам.