Американский авторынок в августе остался на прошлогоднем уровне 

В прошлом месяце авторынок Соединенных Штатов незначительно просел (-0,2%) и составил 1481973 автомобиля. В разрезе восьми месяцев авторынок США показал рост 1,1% до 11478123 автомобилей.
Исходя из данных американских автомобильных статистов, лидерство в августе удержал автобренд General Motors. Машин этой марки американские автолюбители приобрели 240236 экземпляров (-12,8%).
Второй результат у компании Toyota, чьи продажи на североамериканском авторынке — 223055 автомобилей (-2%).
Номер три — местный Ford, реализовавший в августе 217700 автомобилей (+4,1%).
На четвертом месте — Fiat Chrysler Group. Машин данного автопроизводителя было реализовано в США 194668 единиц (+9,9%).
Номер пять в рейтинге — японская Honda. Американцы купили 147903 машины под таким брендом (+1,3%).
Из приведенной статистики видно, что авторынок США не сбалансирован и при общем положительном балансе, имеет приличное проседание по некоторым автобрендам.