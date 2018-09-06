Toyota нашла миллион пожароопасных машин

Отзывная компания — это достаточно частая практика у автоконцернов, поэтому будет лучше, если она всё-таки существует.

Отзывная волна захватила и японского производителя Tоyоta, под неё попали модели Рrius и С-НR.

В автомобилях были обнаружены провода, которые тянутся к главному блоку управления мотором, а они подвержены достаточно большому риску износа. В некоторых случаях возможно замыкание, из-за которого подкапотное пространство возгорится.

На территории Японии отзывают около 550 тысяч автомобилей, около 190 тысяч в Северной Америке, в сумме получилось чуть больше одного миллиона транспортных средств, которые были выпущены и реализованы с июня 2015 по последний месяц весны 2018 года.

В РФ отзывают порядка 225 авто. Официальные данные пресс-служба компании опубликует позже.