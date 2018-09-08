У кроссовера Geely Atlas появился близнец Proton X70

На местный рынок Малайзии выведен новый паркетник Proton X70, но как оказалось он лишь слегка измененной копией китайского Geely Atlas , но с хорошо узнаваемым дизайном.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь малайзийские автопроизводители уже давно говорили, что будут выпускать продукцию китайского бренда, но под своим именем, ведь Geely полностью выкупил Proton.

В итоге первой совместной моделью был выбран кроссовер Geely Atlas, который теперь выпущен на рынок.

Китайцы намерены выпускать под маркой Proton только авто для стран с праворульным движением, но силу колоритности названий, типа Saga или Perdana, некоторые экспортные модели придется переименовать.

Единственным отличием X70 от китайского аналога стала решетка радиатора, которая была разработана малайзийцами. Этот факт подчеркнул главный дизайнер Протона в ходе презентации.

Специалист также отметил, что на местном рынке Proton X70 будет доступен с 1,8-литровым GTDi силой в 183 «лошадки» и крутящим моментом 285 Нм. В паре с движком работает 6-скоростная АКПП, а опционально клиенты могут заказать модель с полноприводной системой.