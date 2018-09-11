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В начале 2019 года в Россию привезут Geely Atlas c турбомотором
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В начале 2019 года в Россию привезут Geely Atlas c турбомотором 

Car.ru + ещё 16 57 минут назад
Фото: Car.ru
Китайский автопроизводитель Geely решил вывести на российский рынок очередную версию своего «паркетника» Atlas, который на этот раз оборудовали турбированным агрегатом объемом 1,8 L.
В дилерских центрах новинка появится уже в первой части 2019 года, хотя ранее производитель рассчитывал, что Geely Atlas c турбомотором выйдет на российские торговые площадки уже нынешней осенью.
Однако перед китайским производителем стоят первоочередные задачи, а именно запуск на рынок РФ рестайлинговых седанов Emgrand 7 и рестайлинговых кроссоверов Emgrand X7, собранных в Беларуси.
На данный момент в отечественных центрах реализации автомобильной продукции Geely кроссоверы Atlas предложены с 2,0-литровым «атмосферником» силой в 139 «лошадей» и совмещенный с МКПП, плюс вариант с 2,4-литровым 149-сильным агрегатом работающим в паре с АКПП.
Уже после Нового года в Россию прибудут модификации кроссов Geely Atlas с «турбочетверкой».
Нужно отметить, что спрос на китайские кроссоверы Atlas невелик, и на сегодняшний день его объемы продаж не оправдывают ожидания производителя.
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