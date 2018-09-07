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Hyundai озвучил цены на Elantra образца 2019 года
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Hyundai озвучил цены на Elantra образца 2019 года 

Car.ru + ещё 2 39 минут назад
Фото: Car.ru
Появился официальный прайс на обновленный Hyundai Elantra модельного ряда 2019 года.
Очередную версию Elantra с передними треугольными фарами и прочими изменениями в дизайне Hyundai представил в США примерно месяц назад. Теперь же южнокорейский производитель назвал расценки по автомобилю для американского рынка.
Так, стоимость базовой комплектации SE начнется с 17 100 долларов. По сравнению с прошлой модификацией рост цен составляет 150 S.
Улучшенная версия SEL обойдется североамериканскому покупателю в 19 400 долларов. Ценовая разница с предыдущим вариантом данной модели составила 550 USD. При этом объявленная производителем стоимость не учитывают расходы на доставку, которые составляют 885 долларов.
Помимо обновленного облика, Elantra получил и другие новшества. Например, на автомобиле SEL установлена система Hyundai SmartSense, обеспечивающая безопасность водителя и его пассажиров.
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