Hyundai озвучил цены на Elantra образца 2019 года

Появился официальный прайс на обновленный Hyundai Elantra модельного ряда 2019 года.

Очередную версию Elantra с передними треугольными фарами и прочими изменениями в дизайне Hyundai представил в США примерно месяц назад. Теперь же южнокорейский производитель назвал расценки по автомобилю для американского рынка.

Так, стоимость базовой комплектации SE начнется с 17 100 долларов. По сравнению с прошлой модификацией рост цен составляет 150 S.

Улучшенная версия SEL обойдется североамериканскому покупателю в 19 400 долларов. Ценовая разница с предыдущим вариантом данной модели составила 550 USD. При этом объявленная производителем стоимость не учитывают расходы на доставку, которые составляют 885 долларов.

Помимо обновленного облика, Elantra получил и другие новшества. Например, на автомобиле SEL установлена система Hyundai SmartSense, обеспечивающая безопасность водителя и его пассажиров.