Ещё
Фотогалерея: Прототип внедорожника LADA 4x4 Vision в деталях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотогалерея: Прототип внедорожника LADA 4x4 Vision в деталях 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
На Московском автосалоне показали новую версию прототипа LADA 4x4 Vision. Концептуальный внедорожник может стать серийной моделью через 3-4 года
LiveCars.Ru: последние новости
Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения начали собирать в России Honda вернула CR-V на японский рынок SEAT показал камуфляжные фото нового кроссовера Tarraco
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД, ложь и видео: ВС защитил активиста4
Toyota отзывает более миллиона автомобилей
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada45
В РФ начали собирать обновленный Outlander
За «пьяного мальчика» ответит эксперт137
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение