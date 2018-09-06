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Фотогалерея: «Вседорожный» седан Renault Logan Stepway
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Фотогалерея: «Вседорожный» седан Renault Logan Stepway 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
В Москве-2018 представлен седан Logan с увеличенным до 195 мм клиренсом, вариатором и дополнительной защитой нижней части кузова
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