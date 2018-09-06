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Nissan перестали разрабатывать дизельные двигатели
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Nissan перестали разрабатывать дизельные двигатели 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Японские инженеры отказались от идеи разрабатывать собственные моторы на дизельном топливе.
Вместо этого они будут сотрудничать с другими производителями или использовать аутсорс. Лидеры Nissan считают двигатели на дизельном топливе бесперспективной разработкой. Ресурсы и инвестиции, которые были направлены в разработку и конструкцию новых дизельных моторов, перенаправлены в создание и улучшение двигателей на электрической тяге.
Более того, японская компания перестала поставлять дизельные модели на рынки Японии, и скоро та же участь постигнет и другие региональные рынки.
Nissan рассчитывает снять с продаж автомобили на дизеле в течение 2-3 лет.
По расчетам специалистов компании, электромобили и гибридные авто смогут полностью заменить дизельные машины.
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