McLaren представили новый 720S

Новый McLaren отличается от предшественника 650S по всем параметрам, начиная с дизайна обвеса и заканчивая нутром.

Двери машины открываются наверх, а крыша является наполовину прозрачной и объединена с лобовым стеклом.

В салоне расположился Monocage II с шасси из карбона, а большая часть интерьера выполнена из алюминия.

На приборной панели имеется поворотный механизм, позволяющий перевернуть секцию с индикаторами на другую сторону, где расположен дисплей, имеющий только самую важную информацию в более наглядной форме. Это позволит водителю элитного спорткара не отвлекаться от дороги.

Двигатель, находящийся за кабиной, является четырехлитровым V8 с двойным турбинированием и 720 лошадьми. 7 передач автоматической трансмиссии и карбонокерамика в тормозной системе позволят водителю комфортно менять скорость и тормозить.

Автомобиль способен набрать скорость в 100 кмч за три секунды, а 200 кмч за двадцать секунд.