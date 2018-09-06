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McLaren представили новый 720S
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McLaren представили новый 720S 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новый McLaren отличается от предшественника 650S по всем параметрам, начиная с дизайна обвеса и заканчивая нутром.
Двери машины открываются наверх, а крыша является наполовину прозрачной и объединена с лобовым стеклом.
В салоне расположился Monocage II с шасси из карбона, а большая часть интерьера выполнена из алюминия.
На приборной панели имеется поворотный механизм, позволяющий перевернуть секцию с индикаторами на другую сторону, где расположен дисплей, имеющий только самую важную информацию в более наглядной форме. Это позволит водителю элитного спорткара не отвлекаться от дороги.
Двигатель, находящийся за кабиной, является четырехлитровым V8 с двойным турбинированием и 720 лошадьми. 7 передач автоматической трансмиссии и карбонокерамика в тормозной системе позволят водителю комфортно менять скорость и тормозить.
Автомобиль способен набрать скорость в 100 кмч за три секунды, а 200 кмч за двадцать секунд.
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