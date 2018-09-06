5 американских машин, которые не стоит покупать

Рейтинг самых позорных американских авто существует, не все машины у них идеальны

Cadillac Escalade Электронные детали быстро изнашиваются и сбоят. Люк начинает течь после короткого периода эксплуатации. Трансмиссия полного привода очень часто или работает как попало, или ломается вовсе.

Ram 2500 Жуткая дрожь руля при езде, от которой начинают болеть руки при долгих переездах. Частые поломки датчиков приводят к постоянным сбоям, в результате которых машиной приходится управлять наобум. Потребляет огромное количество топлива, от низкокачественного бензина начинаются неполадки.

Chrysler 200 Невероятно сложная девятиступенчатая коробка передач, которая ломается слишком быстро. Из-за той же сложности конструкции диагностировать проблемы и починить коробку передач сложно и дорого. В результате езда превращается в постоянную борьбу с трансмиссией.

Chevrole Suburba Электроника в модели явно недоработана и часто дает сбои. Жесткая подвеска и проблемы с трансмиссией. Запчасти придется заказывать и ждать, а не покупать.