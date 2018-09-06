Ещё
5 американских машин, которые не стоит покупать
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 американских машин, которые не стоит покупать 

Car.ru 52 минуты назад
Фото: Car.ru
Рейтинг самых позорных американских авто существует, не все машины у них идеальны
Cadillac Escalade Электронные детали быстро изнашиваются и сбоят. Люк начинает течь после короткого периода эксплуатации. Трансмиссия полного привода очень часто или работает как попало, или ломается вовсе.
Ram 2500 Жуткая дрожь руля при езде, от которой начинают болеть руки при долгих переездах. Частые поломки датчиков приводят к постоянным сбоям, в результате которых машиной приходится управлять наобум. Потребляет огромное количество топлива, от низкокачественного бензина начинаются неполадки.
Chrysler 200 Невероятно сложная девятиступенчатая коробка передач, которая ломается слишком быстро. Из-за той же сложности конструкции диагностировать проблемы и починить коробку передач сложно и дорого. В результате езда превращается в постоянную борьбу с трансмиссией.
Chevrole Suburba Электроника в модели явно недоработана и часто дает сбои. Жесткая подвеска и проблемы с трансмиссией. Запчасти придется заказывать и ждать, а не покупать.
Jeep Renegade В некоторых случаях детали внешней отделки отваливаются. Проблемы с тормозами и трансмиссией. Потребляет большое количество топлива.
Car.ru: последние новости
В Сети обнаружили уникальный «Москвич» купе «Дуэт-2» McLaren представили новый 720S Nissan перестали разрабатывать дизельные двигатели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД, ложь и видео: ВС защитил активиста4
Toyota отзывает более миллиона автомобилей
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada45
Когда «бэби-Гелик» от Suzuki появится в РФ?1
За «пьяного мальчика» ответит эксперт137
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение