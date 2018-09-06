Авто ателье Mansory улучшило дизайн Lamborghini Aventador S

Авто тюнеры из Баварии Mansory доработали элитный автомобиль Lamborgini Aventador S.

Они не ограничились карбоновыми навесными деталями и модернизациями салона. Из обновок для обвеса следует отметить задний диффузор, воздухозаборники по обе стороны машины, крышку двигателя и капот.

Клиентам компании будут предлагать на выбор одну из 15 разновидностей карбона и цвет. Новый обвес смотрится стильно и сделан с учетом законов аэродинамики.

Углеродное волокно также использовано в салоне: на руле и водительской панели. Кроме карбона в кабине использована натуральная кожа для обшивки кресел и других элементов.

Техническую оснастку специалисты авто ателье пока не поменяли: V12 с турбонаддувом на 6.5 литров и мощностью в 740 лошадиных сил при 690 вращательного момента остался под капотом.

Тем не менее, инженеры скоро запустят ряд улучшений для начинки машины. Колеса Carbonado-V защищены покрышками Pirelli P Zero.

Так как компания работает с клиентами на индивидуальной основе, точную цену модификаций сказать невозможно.