Ещё
Ferrari GTO 250 побил рекорд стоимости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ferrari GTO 250 побил рекорд стоимости 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Спортивный ретромобиль, выпущенный в 1962-м году, перешел в новые руки за 48,4 миллионов долларов, что эквивалентно 3.3 миллиардам рублей.
Конкретно этот автомобиль являлся тестовой версией Ferrari 250 GTO и имеет весьма длинную и славную историю в гонках.
Маркировка шасси автомобиля, ушедшего с молотка за целое состояние — «3413 GT». Два раза этот спорткар одержал победу в гонке Targa Florio и на декады закрепил модель и компанию Ferrari в сознании людей.
Машина впервые продана спустя очень долгое время несмотря на то, что владельцев она сменила немало. Всего было построено 36 Ferrari GTO 250.
Прошлый хозяин, Грег Уиттен, принимал активное участие в гоночных событиях для ретромобилей, но и держал в полном порядке как механизмы, так и внешний вид автомобиля: многие детали в 3413 GT являются оригинальными, включая коробку передач и двигатель.
Car.ru: последние новости
В Сети обнаружили уникальный «Москвич» купе «Дуэт-2» Рассекречена внешность Toyota Land Cruiser 2019 На выставке COMTRANS АвтоГАЗ представили внедорожник-амфибию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД, ложь и видео: ВС защитил активиста6
Toyota отзывает более миллиона автомобилей
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada45
В РФ начали собирать обновленный Outlander
Когда «бэби-Гелик» от Suzuki появится в РФ?1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение