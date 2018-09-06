Ferrari GTO 250 побил рекорд стоимости

Спортивный ретромобиль, выпущенный в 1962-м году, перешел в новые руки за 48,4 миллионов долларов, что эквивалентно 3.3 миллиардам рублей.

Конкретно этот автомобиль являлся тестовой версией Ferrari 250 GTO и имеет весьма длинную и славную историю в гонках.

Маркировка шасси автомобиля, ушедшего с молотка за целое состояние — «3413 GT». Два раза этот спорткар одержал победу в гонке Targa Florio и на декады закрепил модель и компанию Ferrari в сознании людей.

Машина впервые продана спустя очень долгое время несмотря на то, что владельцев она сменила немало. Всего было построено 36 Ferrari GTO 250.

Прошлый хозяин, Грег Уиттен, принимал активное участие в гоночных событиях для ретромобилей, но и держал в полном порядке как механизмы, так и внешний вид автомобиля: многие детали в 3413 GT являются оригинальными, включая коробку передач и двигатель.